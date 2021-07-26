Норвежец Блумменфельт стал олимпийским чемпионом в триатлоне

Двойной укол. Как Россия поменяла золото на серебро и бронзу Олимпиады-2020 в фехтовании

В индивидуальном турнире рапиристок на Олимпийских играх в Токио безусловный фаворит соревнований – россиянка Инна Дериглазова – завоевала серебро, уступив в финале американке, а другая наша спортсменка Лариса Коробейникова стала бронзовым призером.