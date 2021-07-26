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26 июля 03:14

Норвежец Блумменфельт стал олимпийским чемпионом в триатлоне

Победитель преодолел дистанцию за 1 час 45 минут 4 секунды.

Представитель Норвегии Кристиан Блумменфельт стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в дисциплине триатлон.

Вторым финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку Хейден Уайлд (1:45.24) из Новой Зеландии.

Россиянин Дмитрий Полянский занял 32-е место (+3.42), его брат Игорь Полянский финишировал 43-м (+7.03).

Олимпийские игры-2020
Токио (Япония)
Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) – 1:45.04
2. Алекс Йи (Великобритания) – +0.11
3. Хейден Уайлд (Новая Зеландия) – +0.20…
32. Дмитрий Полянский – +3.42…
43. Игорь Полянский – +7.03

источник: «Советский спорт»
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