Норвежец Блумменфельт стал олимпийским чемпионом в триатлоне

Представитель Норвегии Кристиан Блумменфельт стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в дисциплине триатлон.
Вторым финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку Хейден Уайлд (1:45.24) из Новой Зеландии.
Россиянин Дмитрий Полянский занял 32-е место (+3.42), его брат Игорь Полянский финишировал 43-м (+7.03).
Олимпийские игры-2020
Токио (Япония)
Триатлон. Мужчины
1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) – 1:45.04
2. Алекс Йи (Великобритания) – +0.11
3. Хейден Уайлд (Новая Зеландия) – +0.20…
32. Дмитрий Полянский – +3.42…
43. Игорь Полянский – +7.03