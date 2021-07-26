Софья Великая вышла в четвертьфинал соревнований среди саблисток

Российская саблистка Софья Великая в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио со счетом 15:12 обыграла итальянку Ирене Векке и стала третьей представительницей России, вышедшей в четвертьфинал.

Софья Позднякова и Ольга Никитина вышли в четвертьфинал раньше. Позднякова обыграла китаянку Хэнгуи Янь в 1/8 финала со счетом 15: 8, а Никитина обыграла Анну Башту из Азербайджана со счетом 15:13.

В четвертьфинале Никитина встретится с француженкой Манон Брюне, Позднякова - с китаянкой Цзячжуи Цянь, а Великая - с американкой Мариэль Загунис.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта. .