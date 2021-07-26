Елена Веснина проиграла во втором круге олимпийского турнира

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио. Во втором туре она проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Веснина дважды подавала мяч на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Джорджи поспорит с победительницей матча Каролиной Плишковой (Чехия, 5) - Карлой Суарес-Наварро (Испания). Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг.