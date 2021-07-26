Гринев оценил выступление сборной России в кролевой эстафете 4х100

Пловец Владислав Гринев прокомментировал неудачное выступление сборной России в финале эстафеты 4х100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Команда в составе Андрея Минакова, Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла лишь седьмое место.

«У нас действительно сильная команда, видимо, звезды не сошлись. Я вышел заряженным, сражающимся, готовым к бою. Он показал не лучшие секунды, но выложился на полную. После предварительных заездов мы поддерживали друг друга, готовились к борьбе в финале, но вот как все вышло.

Если честно, я, наверное, еще не полностью акклиматизировался - днем ​​хочу поспать. Может быть, даже встреча во Владивостоке оказалась лишней. В Кванджу у меня тоже были такие проблемы, но тогда во Владивостоке нас было меньше, потом были сборы в Японии », - цитирует Гринева РИА Новости.

Напомним, что россияне квалифицировались на финал эстафеты лишь восьмыми. Среди всех представителей мужской сборной в финале один спортсмен был вне ТОП-12 рейтинга - Владимир Морозов (двенадцатый). Золото в финале завоевала сборная США.