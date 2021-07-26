Женская сборная России по баскетболу одержала четвертую победу

Женская сборная России обыграла команду Румынии со счетом 21:12 в пятом матче группового этапа турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.



Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3x3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и Румынии, в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, США, Франции и Японии. Две лучшие команды группового этапа пройдут прямо в полуфинал, а команды с третьего по шестой сыграют в четвертьфинале.

В первых трех матчах россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5), в четвертом проиграли сборной США (16:20). Следующий матч россияне сыграют в понедельник со сборной Франции, начало в 15:25 мск.

Баскетбол 3x3 впервые был представлен на Олимпийских играх. Перед началом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд-участниц турнира. Женская сборная России получила пятое посевное из восьми, мужская - шестое.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.