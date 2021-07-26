Бородачев пробился в 1/4 финала среди рапиристов

Российский рапирист Кирилл Бородачев пробился в четвертьфинал индивидуального турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

В 1/8 финала со счетом 15:13 он победил американца Ника Иткина, который ранее выбил из сетки его брата Антона Бородачева.

Еще один россиянин Владислав Мыльников уступил египтянину Алаэльдину Абуелекассему - 12:15.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования отложили на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, выступающих в 33 видах спорта.