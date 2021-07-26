Россиянин Храмцов вышел в полуфинал Игр по тхэквондо

Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в полуфинал олимпийского турнира по тхэквондо в Токио в весовой категории до 80 кг.

В 1/8 финала Храмцов обыграл представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счетом 13:6, а в четвертьфинале обыграл хорвата Тони Канаэту (22:0). В полуфинале его соперником будет Сейф Эйсса, бой начнется в 10:15 мск.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта. .