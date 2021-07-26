Тайфун «Непартак» рискует повлиять на расписание Олимпиады в Токио

Японские метеорологи предупредили о сильном дожде, штормовом ветре и высоких волнах во вторник, которые обрушаться на Токио в связи с приближением тайфуна «Непартак».

Как сообщает Kyodo со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства, по состоянию на воскресенье «Непартак» двигался на север со скоростью примерно 15 километров в час возле острова Минамитори примерно в 1800 км к юго-востоку от столицы.

Добавим, что 27 июля в Токио должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона.