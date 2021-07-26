Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира

Россиянин Даниил Медведев обыграл индийца Сумита Нагала в матче второго круга теннисного турнира в Токио.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного в турнире под вторым номером. За время матча Медведев четыре раза подал навылет и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, а также пять двойных ошибок.

Добавим, что в третьем раунде соревнований Медведев встретится с представителем Италии Фабио Фоньини.

Медведев является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). На турнирах Большого шлема Медведев дважды выходил в финал - на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.