Мужская сборная России по баскетболу победила Японию и сохранила шансы на выход из группы

В Токио (Япония) на Олимпийских играх состоялся очередной матч турнира по баскетболу 3х3. Мужская сборная России встречалась с Японией. Матч завершился победой россиян со счетом 19:16. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Писклов с 7 очками.

Эта победа стала второй для сборной России на турнире. При этом россияне потерпели три поражения.

Сейчас сборная России занимает пятое место в группе в турнирной таблице. Из восьми команд шесть лучших выйдут в следующий раунд. Первые две команды пройдут в полуфинал, а команды, занявшие 3-6 места, сыграют в четвертьфинале.

Сборной России остается сыграть с Латвией и Сербией на групповом этапе.