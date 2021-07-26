Российские прыгуны в воду Минибаев и Бондарь стали бронзовыми призерами Олимпиады

Российские прыгуны Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх-2020 в Токио в 10-метровой синхронной вышке с результатом 89,64.

Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании со счетом 101,01. Серебряные медали достались представителям Китая Юань Цао и Айсен Чен, уступившим англичанам менее одного балла. На шестом месте украинский дуэт Олега Сербина и Алексея Середы.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.