Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал Олимпиады в паре

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили нидерландок Кики Бертенс и Деми Схюрс в матче второго круга в парном разряде Олимпийских игр.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу россиянок. За время матче российские теннисистки четыре раза подали навылет и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц два реализованных брейк-пойнта из двух, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что соперницами россиянок в четвертьфинале будут украинки Людмила и Надежда Киченок.