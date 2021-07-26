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26 июля 10:18

Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал Олимпиады в паре

Финал женского парного разряда на Олимпийских играх в Токио состоится 1 августа.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили нидерландок Кики Бертенс и Деми Схюрс в матче второго круга в парном разряде Олимпийских игр.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу россиянок. За время матче российские теннисистки четыре раза подали навылет и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц два реализованных брейк-пойнта из двух, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что соперницами россиянок в четвертьфинале будут украинки Людмила и Надежда Киченок.

источник: «Советский спорт»
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