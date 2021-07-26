Депутат Госдумы: Зачем все каналы показывали парад вместо Олимпиады?

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился своим мнением о подходе к трансляции Олимпиады-2020 на российских телеканалах. Депутату не понравилось, что вчера, 25 июля, с 11:00 до 12:00 мск вместо трансляции Олимпиады показали парад, посвященный Дню Военно-морского флота.

Да, согласен, День ВМФ - событие серьезное, президент там присутствовал. Ну оставьте на одном канале, я сам вчера крайне удивился, листая каналы. По всем каналам показали парад кораблей. Почему все это? Достаточно одного, и еще одно шоу - Олимпийские игры! Поверьте, аудитория, которая смотрела бы ОИ, была бы во много раз больше, чем на других каналах. Наши люди любят спорт, наши люди готовы болеть и волноваться за российских спортсменов на Олимпийских играх, но они не могут этого сделать.

Спортивные мероприятия либо вообще не показываются, либо показываются на платных каналах. Когда мы поднимали этот вопрос, кто-то пытался возразить: «Что есть платный канал, менее 1000 рублей в месяц». Для наших граждан это большие деньги, когда люди получают 15 тысяч зарплат, из которых две трети приходится на оплату ЖКХ. А еще оденьте, накормите всю семью, а на платный канал не дадите сто рублей. Это основная проблема, решать которую, к сожалению, уже поздно. Все СМИ были переданы в частные руки. Есть только канал «Россия», который, выбирая между президентом и Олимпийскими играми, будет показывать президента», - сказал Лебедев в интервью «Чемпионату».

Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа.