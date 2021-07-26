Рапирист Кирилл Бородачев: Я нахожусь в шоке от своего четвертьфинала

Российский рапирист Кирилл Бородачев признался, что был шокирован окончанием своего выступления в индивидуальном турнире на Олимпиаде в Токио. Об этом фехтовальщик сообщил журналистам после проигрыша представителю Гонконга Ченгу Калуну в четвертьфинале олимпийского турнира.

Поединок завершился поражением россиянина со счетом 14:15, при этом в первом периоде россиянин лидировал - 14: 9. Однако затем противник смог нанести шесть уколов подряд, лишив его шанса пробиться в полуфинал.

«Я очень плохо фехтовал, борьба была неплохой, но финал очень ужасный, а я в шоковом состоянии», - признался Бородачев. «В целом результат соревнований для меня очень хороший, это моя первая Олимпиада, но 1/4 была ужасной», - отметил Бородачев.