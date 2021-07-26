Александр Бондарь прокомментировал завоевание бронзовой медали на Олимпиаде

Российский прыгун в воду Александр Бондарь прокомментировал, что ему и Виктору Минибаеву удалось завоевать бронзовые медали Олимпийских игр-2020 в Токио в синхронной 10-метровой вышке. Результат российских спортсменов - 89,64. Победу одержали Томас Дейли и Мэтью Ли из Великобритании со счетом 101,01.

«Очень сложно что-то сказать, когда возникает столько вопросов, почему. Мы очень довольны и рады, что у нас есть эта медаль. Все вышло так, как получилось - так и должно быть. Спасибо всем за вашу поддержку.

Проблемы федерации? Мы слушали своих тренеров, но не знаем ни о каких проблемах.

Большое спасибо организаторам - сбор нам очень помог, организаторы позаботились, чтобы к нам никто не подходил, чтобы все было комфортно », - передает корреспондент Чемпионата.

Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа.