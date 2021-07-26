Депутат Госдумы о победе сборной России над США: Мы что, золото выиграли? Ничего особенного

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу мужской сборной России по волейболу над сборной США на Олимпийских играх 2020 года в Токио (3:1).

«Мы выиграли золото? Мы в плей-офф? Достигли ли мы какого-то сокрушительного результата? Это первая игра группового этапа - ни о чем (по сути, вторая, сборная России обыграла Аргентину в первом матче - «Советский спорт»).

Вспомните чемпионат мира по хоккею в мае этого года: сборная России в своей группе обыграла всех соперников. Мы бегали от счастья с полным ртом слюны. И что дальше? Они вышли на четвертьфинал и с позором вылетели. А сборная Канады, запрыгнувшая в последний вагон поезда, уходящего в четвертьфинал из своей группы, стала чемпионами мира.

Если бы это был плей-офф, и сборная России пошла дальше, да, этим можно было бы восхищаться. Сейчас ничего особенного не вижу. Молодцы ребята, что победили», - сказал Лебедев Газете.ru.

Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.