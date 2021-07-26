Кудашев вышел в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 200 метров баттерфляем

Российский пловец Александр Кудашев пробился в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.

Он проплыл дистанцию за 1 минуту 55,54 секунды и вошел в 16 лучших спортсменов.

Полуфинал состоится 27 июля.

Кудашев является бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 200 м баттерфляем (2013), серебряным призером Кубка России на дистанции 200 м вольным стилем (2018), победителем Универсиады на дистанции 200 м (2019), а также серебряным призером чемпионата Европы в эстафете (2020)