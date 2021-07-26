Президент ОКР ответил на вопрос, за кого он будет болеть в финале саблисток

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос, за кого он будет болеть в женском финале соревнований на саблях, в котором его дочь София Позднякова сразится с соотечественницей Софьей Великой.

«В финале я буду болеть за Россию», - цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что в полуфинале олимпийского турнира Великая обыграла представительницу Венгрии Анну Мартон со счетом 15:8, а Позднякова оказалась сильнее представительницы Франции Манон Брюне − 15:10.