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26 июля 13:53

Дзюдоист Оно принес Японии седьмое золото домашней Олимпиады

Японский дзюдоист Сехэй Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали южнокореец Чан-Рим Ан, одолевший Рустама Оруджева из Азербайджана, и представитель Монголии Цогтбаатар Ценд-Ошир, взявший верх над канадцем Артуром Маргелидоном.

Отметим, что это золото стало седьмым для японской сборной на Олимпиаде в Токио, поэтому показателю она обошла Китай и вышла на второе место в общем медальном зачете, уступая лидирующей в таблице команде США по количеству серебряных и бронзовых наград.

источник: «Советский спорт»
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