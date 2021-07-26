Дзюдоист Оно принес Японии седьмое золото домашней Олимпиады

Японский дзюдоист Сехэй Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали южнокореец Чан-Рим Ан, одолевший Рустама Оруджева из Азербайджана, и представитель Монголии Цогтбаатар Ценд-Ошир, взявший верх над канадцем Артуром Маргелидоном.

Отметим, что это золото стало седьмым для японской сборной на Олимпиаде в Токио, поэтому показателю она обошла Китай и вышла на второе место в общем медальном зачете, уступая лидирующей в таблице команде США по количеству серебряных и бронзовых наград.