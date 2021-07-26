Спортивная гимнастика: Сборная России лидирует после двух видов в командном многоборье

Сегодня, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрываются медали по спортивной гимнастике, мужскому командному многоборью.

После второй ротации сборная России занимает 1-е место, набирая 87,539 балла. Российские спортсмены опережают команды Японии (87,266) и Китая (86,098).

Согласно расписанию финальных соревнований, сборная России стартует с коня, затем выступит на кольцах, затем - опорный прыжок, брусья, перекладину и вольные упражнения.

Состав сборной России: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Спортивная гимнастика