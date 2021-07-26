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Олимпийские игры (м) 15:00 Япония 0 Испания 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Нижний Новгоро 0 Сочи 0
26 июля 14:00
автор: Александр Бойченко

Спортивная гимнастика: Сборная России лидирует после двух видов в командном многоборье

На данный момент россияне занимают предварительное первое место.

Сегодня, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрываются медали по спортивной гимнастике, мужскому командному многоборью.

После второй ротации сборная России занимает 1-е место, набирая 87,539 балла. Российские спортсмены опережают команды Японии (87,266) и Китая (86,098).

Согласно расписанию финальных соревнований, сборная России стартует с коня, затем выступит на кольцах, затем - опорный прыжок, брусья, перекладину и вольные упражнения.

Состав сборной России: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Спортивная гимнастика

Токио, Япония)

Олимпийские игры

Командное первенство

Сдвиг 1

1. Япония - 43,700 баллов

2. Россия - 43,140

Никита Нагорный - 14,666

Артур Далалоян - 13,833

Давид Белявский - 14,841

источник: «Советский спорт»
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