Кафельников высказался о будущем противостоянии российских и украинских теннисисток

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от противостояния Вероники Кудерметовой и Елены Весниной с Людмилой и Надеждой Киченок на Олимпиаде в Токио.

«Никаких историй между нашими девушками и украинками нет. И поэтому, конечно, я буду болеть за наших. Надеюсь, девушки выиграют и выйдут в следующий этап турнира. На все остальное не нужно обращать внимания. Есть только спортивная составляющая», - сказал «СЭ» Кафельников.

Во втором раунде российские теннисистки обыграли Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Встреча длилась 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Веснина и Кудерметова встретятся с украинскими сестрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченок.