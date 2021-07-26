Капитан сборной России по волейболу: В мыслях мы уже готовимся к следующим поединкам

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал победу над сборной США во втором матче на Олимпиаде в Токио.

«Мы довольны результатом. Мы еще не успели провести какой-то анализ, пересмотреть матч. Пока все эмоции положительные, но в то же время мы не делаем никаких грандиозных выводов, потому что в турнирном смысле матч делает нашу позицию в группе более выгодной, но основные матчи будут впереди. Мы стараемся больше думать о том, что нас ждет в следующей игре.

Готовимся ли мы к матчу? Мы смотрели игру американцев и французов и анализировали их на предматчевой встрече. США сыграли в эту игру очень похоже, но сегодня нам удалось предотвратить то же самое. Таким образом, матч сложился в нашу пользу», - передает слова Кобзаря «Чемпионат».

Следующие три матча сборная России проведет против Франции, Бразилии и Туниса.