Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, у Великой - серебро

Российская саблистка София Позднякова одержала победу над соотечественницей Софьей Великой в финальном поединке турнира на Олимпиаде и завоевала золото Игр в Токио со счетом 15:11.

Отметим, что золото Поздняковой стало вторым для российской команды на Играх в Токио. Всего на счету российской команды десять медалей (2 золота, 5 серебряных наград, 3 бронзы).

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире Великая в третий раз подряд уступила в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она проиграла Ким Джи Ен (Южная Корея), а в 2016 - соотечественнице Яне Егорян.