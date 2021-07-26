ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 4-я четверть Япония 56 Испания 69
Россия - Премьер-Лига 19:00 Нижний Новгоро 0 Сочи 0
26 июля 15:33
автор: Александр Бойченко

Депутат Госдумы о победе Поздняковой: Это триумф российского фехтования

В финале саблисток София Позднякова завоевала золотую медаль в противостоянии с другой россиянкой Софьей Великой.

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал победу россиянки Софии Поздняковой над ее соотечественницей Софьей Великой в ​​финале турнира саблисток на Олимпиаде 2020 года в Токио ( Япония). Позднякова выиграла со счетом 15:11.

«Поздравляем обеих наших девочек! Это абсолютно грандиозный финал! Конечно, одна спортсменка обижена, другая, наоборот, довольна, но все же стоит признать: это триумф русского фехтования.

Поздравляю федерацию, девушек, команду ОКР и всех россиян - Позднякова и Великая подарили нам отличный праздник. Этот момент мы запомним надолго », - сказал Свищев в интервью «Чемпионату».

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как часто нужно делать ТО при очень редкой эксплуатации автомобиля?Российские ватерполистки ушли от поражения в матче с ВенгриейТокио-2020: Красильников и Стояновский победили мексиканцев в пляжном волейболеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ38-летняя Ходченкова обнажила грудьБывший хоккеист СКА и участник Олимпиады умер от коронавируса
Про наше фехтование пора снимать новое кино! Как две Софии из России разыграли золото Олимпиады
В поединке за золото Игр-2020 в Токио в личном турнире дебютантка Олимпиады София Позднякова вырвала волевую победу у опытнейшей Софьи Великой.
«Это какая-то дичь». Победа 13-летней японской скейтбордистки на Олимпиаде вызвала возмущение у народа
Очередное золото Японии принесла 13-летняя Момидзи Нисия. Сделала она в новом олимпийском виде спорта - скейтбординге. Смотреть на это невозможно. При чем тут Олимпиада?
Греко-римская борьба на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио борцы-греко-римляне разыгрывают 6 медальных комплектов.
Вольная борьба на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио борцы-вольники разыгрывают 12 медальных комплектов.
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно два золота в художественной гимнастике.
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио в спортивной гимнастике будет разыграно 14 медальных комплектов.
Красно-синий — самый русский. Как Алексей Березуцкий добыл с ЦСКА первую тренерскую победу в РПЛ
Олимпиада-2020: главные события 26.07.2021
26 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 29 видам спорта и будут разыграны 21 комплект медалей.
Мощное начало «Краснодара» Гончаренко: Сафонов взял пенальти, легионеры забили три гола (видео)
В первом туре РПЛ «Урал» дома не смог сдержать «быков», проиграв с крупным счетом (0:3).
Россия — пятая в общем зачете, Рублев после угроз едет домой, американская дрим-тим испытала шок. Итоги третьего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 25 июля на Олимпийских игр в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика