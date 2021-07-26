Депутат Госдумы о победе Поздняковой: Это триумф российского фехтования

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал победу россиянки Софии Поздняковой над ее соотечественницей Софьей Великой в ​​финале турнира саблисток на Олимпиаде 2020 года в Токио ( Япония). Позднякова выиграла со счетом 15:11.

«Поздравляем обеих наших девочек! Это абсолютно грандиозный финал! Конечно, одна спортсменка обижена, другая, наоборот, довольна, но все же стоит признать: это триумф русского фехтования.

Поздравляю федерацию, девушек, команду ОКР и всех россиян - Позднякова и Великая подарили нам отличный праздник. Этот момент мы запомним надолго », - сказал Свищев в интервью «Чемпионату».