Яна Егорян: У Великой были какие-то страхи перед выходом на финальную дорожку

Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян поделилась эмоциями от победы россиянки Софии Поздняковой над своей соотечественницей Софьей Великой (15:11) в финале Игр в Токио.

«Я смотрела, затаив дыхание, красивый финал. Молодежь победила опыт. Стабильность - признак мастерства. Две олимпиады подряд выиграли золото и серебро. Это говорит о колоссальной работе спортсменов, тренеров, менеджеров. Каждый проделал серьезную работу. Вот результат. Конечно, главный красавец здесь - Дмитрий Глотов, который по максимуму подготовил девушек. Хочу всех поздравить.

У Великой уже есть серебряные олимпийские медали, конечно, она хотела золота. Я думаю, что у нее все еще были проблемы, когда она вышла на дорожку. Потеря олимпийского золота - всегда повод для горя. С соотечественником всегда сложно фехтовать. Исход битвы между противниками из одной страны всегда очень непредсказуем», - сказала Егорян в интервью Sport24.

София Позднякова впервые участвует в Олимпийских Играх и сразу завоевывает золотую олимпийскую медаль. Для Софьи Великой это уже четвертая олимпийская медаль.