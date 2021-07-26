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26 июля 15:39
автор: Александр Бойченко

Яна Егорян: У Великой были какие-то страхи перед выходом на финальную дорожку

Софья Великая проиграла третье олимпийское золото подряд.

Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян поделилась эмоциями от победы россиянки Софии Поздняковой над своей соотечественницей Софьей Великой (15:11) в финале Игр в Токио.

«Я смотрела, затаив дыхание, красивый финал. Молодежь победила опыт. Стабильность - признак мастерства. Две олимпиады подряд выиграли золото и серебро. Это говорит о колоссальной работе спортсменов, тренеров, менеджеров. Каждый проделал серьезную работу. Вот результат. Конечно, главный красавец здесь - Дмитрий Глотов, который по максимуму подготовил девушек. Хочу всех поздравить.

У Великой уже есть серебряные олимпийские медали, конечно, она хотела золота. Я думаю, что у нее все еще были проблемы, когда она вышла на дорожку. Потеря олимпийского золота - всегда повод для горя. С соотечественником всегда сложно фехтовать. Исход битвы между противниками из одной страны всегда очень непредсказуем», - сказала Егорян в интервью Sport24.

София Позднякова впервые участвует в Олимпийских Играх и сразу завоевывает золотую олимпийскую медаль. Для Софьи Великой это уже четвертая олимпийская медаль.

источник: Sport24.ru
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