Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских Игр

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Результат российских спортсменов - 262 500 баллов.
Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронзовые - у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.
На Олимпийских играх 2016 года сборная России заняла второе место.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
источник: «Советский спорт»