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26 июля 16:28
автор: Степан Шереметьев

Министр спорта Матыцин - о финале саблисток: Обе спортсменки были достойны золотой медали

София Позднякова оказалась сильнее Софьи Великой.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил саблисток Софию Позднякову и Софью Великую с завоеванными на Олимпийских играх в Токио золотой и серебряной медалями.

«София Позднякова и Софья Великая подарили болельщикам огромную радость, позволили всем насладиться напряженным, равным и красивым финальным поединком. Уверен, всем сегодня было сложно определиться, за кого болеть в финале. Обе спортсменки были достойны «золота». Софья Великая выиграла два индивидуальных «серебра» на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, для нее это четвертая Олимпиада. София Позднякова - дебютантка Олимпийских игр. Судьба золотой медали решилась в честном поединке, в котором сильнее оказалась София Позднякова. Софья Великая стала серебряным призером. Поздравляю с этим успехом спортсменок, а также тренеров сборной команды России и Федерацию фехтования России. Хочу особо поздравить с победой Софии ее отца, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Рад тому, что у нас появилась еще одна олимпийская династия чемпионов», - приводит слова Матыцина Sport24

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире Великая в третий раз подряд уступила в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она проиграла Ким Джи Ен (Южная Корея), а в 2016 - соотечественнице Яне Егорян.

Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова, занимающего сейчас пост главы Олимпийского комитета России. Она является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

источник: Sport24.ru
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