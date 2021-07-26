Бывший министр спорта Колобков: Ничего удивительного в победе Поздняковой нет

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков отреагировал на победу российской саблистки Софии Поздняковой над соотечественницей Софьей Великой (15:11) в финале олимпийского турнира в Токио.

«Это сильная и опытная команда! Хорошие были результаты и до этих Олимпийских игр. Конечно, я переживал, ведь каждый бой здесь имеет значение. Предыдущий год был сложный, на него тяжело было ориентироваться. Фактически не было международных турниров. Непонятно было, кто в какой форме, но я очень рад, что наши смотрелись великолепно.

Значит, у Софьи Великой есть стимул остаться еще на одну Олимпиаду. Это спорт и здесь всегда один победитель. Я, честно говоря, рад за Софью, которая после предыдущего результата нашла в себе силы, осталась в спорте и отлично выступила. Я бы, честно, хотел, чтобы Софья осталась еще на четыре года и выступила на следующей Олимпиаде.



И София Позднякова - уже опытный спортсмен, очень сильная фехтовальщица. Она была одним из лидеров прошлого года. Ничего удивительного в её победе нет, заслуженная награда. Две равные противницы. Впереди много будет турниров и соревнований», - приводит слова Колобкова «ВсеПроСпорт».

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире Великая в третий раз подряд уступила в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она проиграла Ким Джи Ен (Южная Корея), а в 2016 - соотечественнице Яне Егорян.

Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова, занимающего сейчас пост главы Олимпийского комитета России. Она является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.