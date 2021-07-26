Елена Исинбаева: Мальчики просто богатыри, показали достойную борьбу до последней крови

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева прокомментировала победу российских спортсменов на Олимпийских играх.
Во понедельник золотые медали завоевали саблистка София Позднякова и спортивные гимнасты в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина.
«Да, Никита выступал в завершающей… Сильно волновалась. Просто сильно волновалась, потому что меня уже все априори поздравляли: «Лена, у нас сегодня будет золото в гимнастике». А я же знаю, что в этом спорте нельзя говорить «оп», пока не перепрыгнешь. Как раз сегодня этот «оп» чуть не наступил, слава богу», - приводит слова Исинбаевой Sport24.
Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронзовые - у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.
На Олимпийских играх 2016 года сборная России заняла второе место.