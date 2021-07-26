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26 июля 17:07
автор: Степан Шереметьев

Елена Исинбаева: Мальчики просто богатыри, показали достойную борьбу до последней крови

Золотую медаль завоевала сборная России по спортивной гимнастики.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева прокомментировала победу российских спортсменов на Олимпийских играх.

Во понедельник золотые медали завоевали саблистка София Позднякова и спортивные гимнасты в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина.

«Да, Никита выступал в завершающей… Сильно волновалась. Просто сильно волновалась, потому что меня уже все априори поздравляли: «Лена, у нас сегодня будет золото в гимнастике». А я же знаю, что в этом спорте нельзя говорить «оп», пока не перепрыгнешь. Как раз сегодня этот «оп» чуть не наступил, слава богу», - приводит слова Исинбаевой Sport24.

Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронзовые - у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

На Олимпийских играх 2016 года сборная России заняла второе место.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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