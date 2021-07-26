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Россия - Премьер-Лига 19:00 Нижний Новгоро 0 Сочи 0
26 июля 17:20
автор: Степан Шереметьев

Россия вышла на четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Лидируют спортсмены из Японии.

В Токио прошел четвертый день Олимпиады.

По итогам сегодняшних состязаний Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Игры в Токио. У россиян четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзовых награды.

Лидирует Япония (восемь холотых, две серебряных, три бронзовых), на втором месте расположились США (семь, три, четыре), тройку лучших замыкает Китай (шесть, пять, семь).

Напомним, что российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпийских играх в Токио без флага и гимна (ROC, Russian Olympic Committee).

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