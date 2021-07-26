Шипулин заявил, что на Олимпиаде в Токио россиян ждут провокации

Депутат Госдумы Антон Шипулин публично выступил со своими рассуждениями на тему присутствия российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я знаю не понаслышке, как тяжело, когда ты едешь на соревнования самого высокого уровня без флага, без гимна. Это в корне неправильно. Есть определенные политические амбиции у некоторых стран, но спортсмены от этого страдать не должны. Мы всегда говорим о том, что спорт должен находиться вне политики, здесь же наблюдаем совершенно обратное», - приводит слова Шипулина «МК-Спорт».

По мнению депутата Шипулина, все санкции в адрес российского спорта носят политический характер, а давление может продолжиться и на Играх в Токио:

Напомним, что сборная России лишена права выступать под национальным флагом из-за нарушения антидопинговых правил и попыток скрыть данные Московской антидопинговой лаборатории.