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26 июля 18:02
автор: Степан Шереметьев

Шипулин заявил, что на Олимпиаде в Токио россиян ждут провокации

Бывший спортсмен считает санкции против российского спорта политическими и не вспоминает о допинге.

Депутат Госдумы Антон Шипулин публично выступил со своими рассуждениями на тему присутствия российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я знаю не понаслышке, как тяжело, когда ты едешь на соревнования самого высокого уровня без флага, без гимна. Это в корне неправильно. Есть определенные политические амбиции у некоторых стран, но спортсмены от этого страдать не должны. Мы всегда говорим о том, что спорт должен находиться вне политики, здесь же наблюдаем совершенно обратное», - приводит слова Шипулина «МК-Спорт».

По мнению депутата Шипулина, все санкции в адрес российского спорта носят политический характер, а давление может продолжиться и на Играх в Токио:

Напомним, что сборная России лишена права выступать под национальным флагом из-за нарушения антидопинговых правил и попыток скрыть данные Московской антидопинговой лаборатории.

источник: МК-Спорт
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