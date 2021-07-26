Дмитрий Губерниев: Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский - Beatles мировой гимнастики

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпийских играх в Токио.

«Здесь нельзя отделить одно от другого: три медали — это просто фантастика. Я надеюсь, теперь нашу команду никто не остановит - и пловцы подтянутся, и все остальные. Когда 25 лет ждешь золото в гимнастике в командном виде, сейчас каждый из ребят - герой, и они это доказали в очередной раз. Далалоян со своей травмой ахилла, Нагорный - абсолютный гений, Аблязин, Белявский - наша российская фантастическая четверка. Это Beatles мировой гимнастики», - приводит слова Губерниева Sport24.

Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронзовые - у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

На Олимпийских играх 2016 года сборная России заняла второе место.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.