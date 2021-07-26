Далалоян - о победе на Олимпиаде в Токио: Слов нет, как мы рады!

Российский гимнаст Артур Далалоян поделился эмоциями после победы в командном турнире на Олимпиаде в Токио.

«Не могу сказать, что какой-то снаряд дался тяжелее. Начали мы более или менее спокойно, уверенно. К брусьям, к перекладине эмоции уже поднимались. А вольные - самый сложный снаряд, потому что он был у нас заключительным. А для меня это вообще были вторые вольные за всю подготовку, так сложилось. У Дениса тоже было много травм на ноги, для него вольные это непросто. А Никиту мы поставили в конце как козырь. Давид Белявский вел подсчеты, и если бы нам не хватало, то Никите пришлось бы отдуваться за всех. Но так как мы создали хороший отрыв, Никите оставалось ровно сделать свою комбинацию, с чем он просто идеально справился. Слов нет, как мы рады! - приводит слова Далалояна «СЭ».

Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронзовые - у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

На Олимпийских играх 2016 года сборная России заняла второе место.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.