Путин поздравил Позднякову с победой на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил Софью Позднякову в олимпийском турнире по фехтованию на саблях (индивидуальное первенство) в Токио.

«Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать», - приводит слова Путина RT.

По итогам сегодняшних состязаний Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Игры в Токио. У россиян четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзовых награды.