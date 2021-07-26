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26 июля 19:38
автор: Степан Шереметьев

Никита Нагорный: Далалоян - как Конор Макгрегор, только в два раза сильнее!

Российские гимнасты победили в многоборье на Олимпиаде в Токио.

Гимнаст Никита Нагорный рассказал о своих партнерах по команде.

«За последние полгода мы прошли очень тяжелый путь. Артур - вообще герой, Денис - тоже, у него две железки в ногах, кто не знает! Титановые пластины. Он как Конор Макгрегор, только в два раза сильнее! Здесь Давид Белявский, который собрал награды со всех турниров - чемпионаты Европы и мира, Универсиада, Европейские игры. Не хватало только Олимпиады! Полгода назад говорили, что это сбудется. Все ребята на сто процентов достойны этой награды. Спасибо всему персоналу, врачам, которые терпели наше нытье, грубо говоря. Да ладно, мы не ныли, на самом деле. Ну, только я!», - приводит слова Нагорного Sport24.

По итогам сегодняшних состязаний Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Игры в Токио. У россиян четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзовых награды.

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