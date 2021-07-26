Виталий Мутко: Фехтования, сабля - всегда наш вид спорта: был, есть и будет

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением об успехах национальной команды в фехтовании на Олимпийских играх в Токио.

«Что касается фехтования, сабля - всегда наш вид спорта: был, есть и будет. Я бы вручил две золотые медали, но спорт есть спорт. Финал бы не проводил, София и Софья получили бы золотые медали. В фехтовании уже традиция делать финал российским. Конечно, девчонки молодцы, все объективно и заслуженно. Две медали: и золото, и серебро - это большой успех. Так надо и держать, потому что сабля - это наш вид спорта, наша дисциплина, где мы всегда выигрываем. Надеюсь, что и в команде девушки станут олимпийскими чемпионами, хотелось бы им пожелать», - приводит слова Мутко «Чемпионат».

По итогам сегодняшних состязаний Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Игры в Токио. У россиян четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзовых награды.