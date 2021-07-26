Максим Храмцов: Пока не осознал, что стал первым олимпийским чемпионом в тхэквондо из России

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов поделился эмоциями после победы в весовой категории до 80 кг над Салехом Аль-Шарабати из Иордании (20:9).

«Пока не осознал, что стал первым Олимпийским чемпионом в тхэквондо из России. Ощущения схожие с дебютным титулом чемпиона мира, который я выиграл в 2017-м. Следующие Игры в Париже всего через три года, так что буду готовиться теперь к ним. Что касается сегодняшней победы, хочу посвятить ее своей маме, которой не стало полгода назад. Вспоминал её сегодня перед каждым боем», - приводит слова спортсмена пресс-служба ОКР.

Храмцов помимо олимпийского золота трижды выигрывал юниорский и молодежный чемпионаты Европы, а в 2017-м. победил на взрослом чемпионате мира.