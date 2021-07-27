Софья Великая: Не считаю свою историю трагичной

Российская фехтовальщица Софья Великая прокомментировала третью подряд серебряную медаль на Олимпиадах в личных соревнованиях.

- Не считаю свою историю трагичной. Повторить такой успех, дойти до финала с двумя детьми - я считаю это успехом. Да, последний бой не сложился. Вы не правы и смотрите не с той стороны, - приводит слова Великой ТАСС.

Напомним, что Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире уступила в финале личных олимпийских соревнованиях по фехтованию на саблях в Токио соотечественнице Софии Поздняковой (11:15). В 2012 году Великая проиграла Ким Джи Ен (Южная Корея), а в 2016 - соотечественнице Яне Егорян.