Тренер Рылова: Расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом

Андрей Шишин, тренер Евгения Рылова прокомментировал выступление российского пловца на дистанции 100 метров на спине.

- Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Всё-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером, - приводит слова Шишина RT.

Напомним, что Рылов показал результат 51,98 секунды. Другой россиянин Климент Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Бронзовую награда завоевал американец Райан Мёрфи (+0,21).

Отметим, что Рылов стал первым олимпийским чемпионом из России в 100-метровке на спине, впервые медали в указанной дисциплине были разыграны в 1908 году.