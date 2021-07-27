Павлюченкова вышла в четвертьфинал Олимпиады

В 1/8 финала Анастасия Павлюченкова победила исанскую спортсменку Сару Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. За время матча Павлюченкова реализовала пять из 17 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. На счету ее соперницы один реализованный брейк-пойнт из двух, а также две двойные ошибки.

Добавим, что за выход в полуфинал олимпийского турнира российская теннисистка встретится с победительницей встречи между Белиндой Бенчич из Швейцарии и чешкой Барборой Крейчиковой.