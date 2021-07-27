Карацев завершил выступление на Олимпиаде

Во втором круге олимпийского теннисного турнира российский теннисист Аслан Карацев проиграл французу Жереми Шарди.

Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты. За время матча Карацев четырежды подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника 20 эйсов, три реализованных брейк-пойнта из пяти, а также пять двойных ошибок.

Добавим, что в следующем матче на турнире французский теннисист встретится с победителем встречи между Лиамом Броди из Великобритании и поляком Хуркачем Хубертом.