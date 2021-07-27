Анастасия Павлюченкова: Была уверена, что не буду играть во вторник, хорошо еще не пошла в магазин

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что могла пропустить встречу третьего круга олимпийского турнира.

- Нас предупреждали, что идет тайфун и что может игр не быть, Шамиль Тарпищев нам это сказал, я была в полной уверенности, что сегодня не играю, была на расслабоне. Хорошо еще не пошла в магазин в деревне, как собиралась, решила дождаться расписания, - цитирует российскую теннисистку «РИА Новости».

Напомним, что в матче 1/8 финала Павлюченкова взяла верх над испанкой Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:3. За выход в полуфинал олимпийского турнира российская теннисистка встретится с победительницей встречи между Белиндой Бенчич из Швейцарии и чешкой Барборой Крейчиковой.