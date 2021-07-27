У Храмцова подозрение на внутрисуставной перелом запястно-пястного сустава правой кисти

Россия ждала этого четверть века! Как Рылов и Колесников сокрушили США и весь мир на Олимпиаде

В финальном заплыве на 100 метров на спине Игр-2020 в Токио Евгений Рылов завоевал первое для России с 1996 года золото в плавании, а Климент Колесников стал серебряным призером.