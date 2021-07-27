У Храмцова подозрение на внутрисуставной перелом запястно-пястного сустава правой кисти

У российского тхэквондиста Максима Хромцова подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти.
Как сообщает пресс-служба ОКР, врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация, планируется дополнительное обследование.
Отмечается, что прогноз для спортивной карьеры благоприятный.
Напомним, российский спортсмен получил травму в первом бою на олимпийском турнире в Японии. Несмотря на это, Храмцов дошел до финала и выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио.
источник: ОКР