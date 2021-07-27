Климент Колесников: В Токио нет ощущения Олимпийских игр, это больше похоже на чемпионате Европы

Российский пловец Климент Колесников, завоевавший серебряную медаль на дистанции 100 м на спине, поделился мнением об атмосфере Олимпийских игр в Токио.

- Сказать честно, в Токио нет ощущения Олимпийских игр, это больше похоже на чемпионате Европы, - цитирует Колесникова RT со ссылкой на «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды и стал серебряным призером.