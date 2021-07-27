Евгений Трефилов: Верю, что выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле?

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал поражение российской сборной по гандболу в матче группового этапа олимпийского турнира со Швецией (24:36).

- Все равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят гендерные, - приводит слова Трефилова «РИА Новости».

Добавим, что в первом матче российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24). В следующей игре на групповом этапе российская команда 29 июля сыграет со сборной Венгрии.