Игорь Лебедев: Трефилов ушел — сборной больше нет

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал поражение российской сборной по гандболу в матче группового этапа олимпийского турнира со Швецией (24:36).

- Трефилов ушел — сборной больше нет. Понимаете, как складывается ситуация: мужская сборная по волейболу выиграла у американцев, все в эйфории, чуть ли не на руках готовы их носить. Женская гандбольная сборная проиграла шведам, но их уже готовы заклеймить позором. За что и почему? Не понимаю. Это все еще групповой турнир, первые игры ни о чем не говорят, - цитирует слова Лебедева «РИА Новости».

Добавим, что в первом матче российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24). В следующей игре на групповом этапе российская команда 29 июля сыграет со сборной Венгрии.

Отметим, что российская команда выступает на Олимпиаде в одной группе с командами Швеции, Бразилии, Венгрии, Испании и Франции. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф.