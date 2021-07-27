Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира

Во втором круге российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За время матча Хачанов четырежды подал навылет, реализовал пять из 11 брейк-пойнтов и совершил одну двойную ошибку. На счету его соперника шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в следующем матче на турнире россиянин встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.