Организаторы Игр не намерены отменять соревнования, несмотря на приближающийся тайфун

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что не будут переносить футбольные матчи женского олимпийского турнира, запланированные на среду, сообщает Kyodo News.

Как отмечает агентство, по данным японского метеорологического агентства, тайфун «Непартак» приблизится к северо-востоку Японии во вторник или рано утром в среду.

Ранее японские метеорологи предупредили о сильном дожде, штормовом ветре и высоких волнах во вторник, которые обрушаться на Токио в связи с приближением тайфуна «Непартак».

По данным метеорологов, по состоянию на полдень вторника тайфун находился примерно в 170 километрах к востоку-юго-востоку от Теси в префектуре Тиба недалеко от Токио.