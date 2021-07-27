Немка Функ выиграла первое золото Олимпиады в Токио для Германии

Немецкая байдарочница Рикарда Функ одержала победу в соревнованиях по гребному слалому на байдарке-одиночке.
Серебряная награда досталась представительнице Испании Майален Шурро, бронзовую медаль завоевала Джессика Фокс из Австралии.
Данная золотая медаль стала первой для Германии на Олимпиаде в Токио.
Олимпийские игры-2020
Токио (Япония)
Гребной слалом. Женщины
Байдарка-одиночка
1. Рикарда Функ (Германия) — 105,50
2. Майален Шурро-Юрраменди (Испания) — 106,63
3. Джессика Фокс (Австралия) — 106,73…
…17. Алсу Миназова (Россия) — 120,66