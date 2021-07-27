Путин поздравил Рылова с золотом Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров на спине.

«Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», - говорится в сообщении.

Напомним, что Рылов показал результат 51,98 секунды. Другой россиянин Климент Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды.

Отметим, что Рылов стал первым олимпийским чемпионом из России в 100-метровке на спине, впервые медали в указанной дисциплине были разыграны в 1908 году.